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استبعاد مبارزة أوكرانية من بطولة العالم بسبب تصرفها "غير الرياضي" مع منافستها الروسية (فيديو)

الرياضة

استبعاد مبارزة أوكرانية من بطولة العالم بسبب تصرفها
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استبعدت المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان من بطولة العالم للمبارزة في ميلانو بعدما رفضت مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وأشهرت سيفها في وجهها، عقب نهاية مواجهتهما يوم الخميس.

وتفوقت خارلان، بطلة العالم في السيف أربع مرات، على سميرنوفا، ولكنها رفضت مصافحة منافستها في نهاية المواجهة وأشهرت سيفها في وجهها وغادرت.

ووفقا لقواعد رياضة المبارزة، فإن مثل هذا التصرف يعتبر سلوكا غير رياضي وعقوبته هو الاستبعاد.

في البداية، رفض القضاة احتجاج الرياضية الروسية على تصرف منافستها الأوكرانية، ولكن بعد إلحاح الجانب الروسي على تطبيق القواعد تم استبعاد خارلان رغم فوزها وتأهلها للدور المقبل.

المصدر: RT

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