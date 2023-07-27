استبعاد مبارزة أوكرانية من بطولة العالم بسبب تصرفها "غير الرياضي" مع منافستها الروسية (فيديو)

استبعدت المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان من بطولة العالم للمبارزة في ميلانو بعدما رفضت مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وأشهرت سيفها في وجهها، عقب نهاية مواجهتهما يوم الخميس.

وتفوقت خارلان، بطلة العالم في السيف أربع مرات، على سميرنوفا، ولكنها رفضت مصافحة منافستها في نهاية المواجهة وأشهرت سيفها في وجهها وغادرت.

На Чемпионате мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой отказалась пожимать руку сопернице



Судьи дисквалифицировали Харлан.https://t.co/RBajufwAKCpic.twitter.com/2XARRSFxF8 — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) July 27, 2023

ووفقا لقواعد رياضة المبارزة، فإن مثل هذا التصرف يعتبر سلوكا غير رياضي وعقوبته هو الاستبعاد.

في البداية، رفض القضاة احتجاج الرياضية الروسية على تصرف منافستها الأوكرانية، ولكن بعد إلحاح الجانب الروسي على تطبيق القواعد تم استبعاد خارلان رغم فوزها وتأهلها للدور المقبل.

المصدر: RT