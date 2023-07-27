رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع قائد نادي ليفربول

أعلن ناديا ليفربول والاتفاق السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، إتمام صفقة انتقال قائد الأول لاعب الوسط جوردان هندرسون إلى صفوف الثاني، واضعا حدا لمسيرة دامت 12 عاما مع "الريدز".

وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق"، فيما كتب الأخير على حسابه في "تويتر" أيضا: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب إنجلترا بعبارات "مميز، أسطوري، تاريخي".

Twelve years. Eight trophies. He won the lot. 🏆 pic.twitter.com/rxpEyNrLAc — Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023

وسيلعب هندرسون تحت إشراف زميله السابق في ليفربول أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد الذي عين مدربا للفريق السعودي في وقت سابق هذا الشهر.

وكانت صحيفة "ذي أتليتيك"، ذكرت الأربعاء الماضي، أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى الاتفاق السعودي بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (915 ألف دولار)، حيث من المقرر أن يحصل ليفربول على 12 مليون جنيه إسترليني من بيع قائده.

وبات هندرسون ثالث صفقة صيفية للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي جاك هندري.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب "أنفيلد" في 2015.

وتوج هندرسون، بثمانية ألقاب مع ليفربول أبرزها مساهمته في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب