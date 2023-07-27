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مواعيد مباريات اليوم.. بطولة كأس العرب للأندية تفتتح بأربع مواجهات قوية

الرياضة

مواعيد مباريات اليوم.. بطولة كأس العرب للأندية تفتتح بأربع مواجهات قوية
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تفتتح مساء يوم الخميس في السعودية، منافسات بطولة كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم "كأس الملك سلمان"، بأربع مباريات قوية.

ويلعب الوداد المغربي ضد السد القطري، والصفاقسي التونسي ضد الشرطة العراقي، وأهلي طرابلسي الليبي ضد الهلال السعودي، والترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي.

وفيما يلي مواعيد المباريات الأربع حسب توقيت مكة:

السد القطري # الوداد المغربي – الساعة 16:00

الصفاقسي التونسي # الشرطة العراقي – 18:00

أهلي طرابلسي الليبي # الهلال السعودي – 20:00

الترجي التونسي # الاتحاد السعودي – 22:00.

ويشارك في بطولة كأس العرب للأندية البطلة، 16 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

المصدر: RT

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