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رسميا.. ريال بيتيس يعلن تعاقده مع المغربي شادي رياض من برشلونة

الرياضة

رسميا.. ريال بيتيس يعلن تعاقده مع المغربي شادي رياض من برشلونة
Globallookpress
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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع الشاب المغربي، شادي رياض، على سبيل الإعارة قادما من نادي برشلونة.

ونجح ريال بيتيس في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تمكن من ضم العديد من اللاعبين أخرهم فرانشيسكو أيسكو.

وفي بيان رسمي، أعلن ريال بيتيس عن ضم شادي رياض من نادي برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع خيار في عقده بالشراء النهائي.

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ويأتي انتقال شادي إلى بيتيس كفرصة للاعب للحصول على فرصة للعب بانتظام في الدوري الإسباني، وتطوير مهاراته وخبراته الكروية، وهو ما يمكن أن يساعد على تحسين مستواه وإعداده للعب في صفوف برشلونة في المستقبل.

وشارك المغربي الذي يلعب كقلب دفاع في مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم الماضي.

وجاءت مشاركة رياض مع فريق الشباب لنادي برشلونة في 37 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف.

المصدر: "وكالات"

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