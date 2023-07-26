لماذا "يلتزم" الهلال السعودي بتقديم عقد لموسم واحد فقط لمبابي؟

تحول شبه المستحيل قبل أيام إلى ممكن الآن، فالنجم الفرنسي، كيليان مبابي، قد يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف لينضم للهلال السعودي في صفقة ضخمة.

وأكدت صحيفة "آس"، اليوم الأربعاء، أن ممثلي مبابي بدأوا بالفعل في التفاوض مع الهلال حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين.

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ومن جانبه، أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن النادي السعودي يريد ضم مبابي بعرض مالي كبير للغاية قيمته 900 مليون يورو.

Al Hilal delegation, in Paris this week as they want to propose their plan to Kylian Mbappé 🔵🇸🇦



◉ Chance to join for just one year then leave in 2024.

◉ €200m fixed salary plus commercial deals/image rights up to €700m.



⚪️ PSG sources still feel he agreed with Real Madrid. pic.twitter.com/8cPBsm3Mkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

وأوضح أن نادي الهلال يجهز لمبابي عقدا لمدة موسم واحد فقط.

لماذا موسم واحد فقط؟

يرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024، ويصر اللاعب على البقاء مع الفريق في الموسم الرياضي القادم، ومن ثم الرحيل مجانا إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وترفض إدارة النادي الباريسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، مغادرة مبابي مجانا، وتضغط عليه للتجديد أو بيع عقده قبل الأول من أغسطس القادم، وإلا ستكون مضطرة وقتها لسداد مبلغ 60 مليون يورو إلى اللاعب، وهي "مكافأة الولاء" المنصوص عليها عند التجديد الأخير.

ولأن وجود مبابي في باريس سان جيرمان الموسم الرياضي القادم، سيجعله عرضة للدخول في صدمات عنيفة مع إدارة سان جيرمان ومع جماهير الفريق، عقب اهتزاز الثقة بينهم، ظهر المقترح السعودي بنقل المهاجم الدولي الفرنسي إلى الهلال لموسم واحد على أن ينضم بعدها إلى ريال مدريد، وذلك وفقا لما نقله موقع "جول" العالمي.

وفي هذه الصيغة، تستفيد جميع الأطراف، أي مبابي الذي سيضمن الحصول على مبلغ ضخم مقابل توقيعه مع الهلال، وباريس سان جيرمان الذي سيستفيد ماديا أيضا من بيع لاعبه، وريال مدريد الذي سيتعاقد مع مبابي مجانا بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي في حال انضمامه إليه لموسم واحد.

أما الهلال، فسيستفيد أولا من مردود مبابي مع الفريق داخل الملعب، فضلا عن زيادة الاهتمام بالدوري السعودي والترويج للرياضة في المملكة.

المصدر: RT + goal.com