بعد اتهامها بكره ميسي.. نجمة منتخب الأرجنتين تكشف سبب وجود وشم لرونالدو على ساقها (صور)

دافعت المهاجمة الأرجنتينية الدولية، ياميلا رودريغيس، عن نفسها بعد ظهور وشم لأسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، على ساقها، مؤكدة أن ذلك لا يعني أنها تكره مواطنها، ليونيل ميسي.

وواجهت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشم على ساقها اليسرى لرونالدو، الغريم التقليدي لقائد الأرجنتين ميسي.

وكتبت رودريغيس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إنني ضد ميسي؟".

وتابعت: "ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أنني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو "سي آر 7" (رونالدو) لا تعني أنني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذ".

وتملك رودريغيس التي دخلت من دكة البدلاء خلال خسارة بلادها ضد إيطاليا 0-1 يوم الاثنين في دور المجموعات لمونديال السيدات 2023، عدة وشوم على جسمها بما فيها للأسطورة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا.

المصدر: وكالات