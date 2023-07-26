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بطريقة نادرة.. الإيرلندية مكابي تسجل أجمل هدف في مونديال السيدات (فيديو)

الرياضة

بطريقة نادرة.. الإيرلندية مكابي تسجل أجمل هدف في مونديال السيدات (فيديو)
LiveScore
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شهدت مباراة إيرلندا وكندا في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، تسجيل هدف اعتبره الكثيرون الأجمل في النسخة الحالية من المونديال.

وجاء الهدف بقدم اللاعبة الإيرلندية، كاتي مكابي، في الدقيقة الرابعة.

وسجلت مكابي هدفها ببراعة وبطريقة نادرة، بعدما سددت كرة من ركلة ركنية بيسراها بشكل مباشر داخل مرمى حارسة منتخب كندا، التي فشلت في التصدي للكرة.

وكان هذا الهدف هو الأول لمنتخب إيرلندا في تاريخ المونديال.

ولسوء حظ مكابي، فقد فرط منتخب بلادها في تقدمه ليخسر أمام كند بنتيجة 1-2.

وتمكنت كندا من حصد أول فوز لها في البطولة الحالية، بعد تعادلها سلبيا في الجولة الأولى أمام نيجيريا، لتتصدر مؤقتا ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط في انتظار اللقاء الثاني في هذه المجموعة، الذي سيجمع لاحقا بين أستراليا (3 نقاط) ونيجيريا (نقطة واحدة).

في المقابل، تلقت إيرلندا الهزيمة الثانية بعد الأولى في الجولة الأولى أمام أستراليا، بهدف دون رد لتتذيل الترتيب.

المصدر: LiveScore

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