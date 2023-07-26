بيراميدز يوضح الكلمات الموشومة على ذراع مساعد مدربه باتشيكو (صور)

أصدر نادي بيراميدز المصري بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، لتوضيح أزمة البرتغالي، فيليب ألكسندر، مساعد المدير الفني في النادي، جايمي باتشيكو.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرسومات على يد وذراع مساعد باتشيكو، بداعي أنها مكتوبة باللغة العبرية، حيث تم اتهامه بأنه من مناصري إسرائيل.

وقال بيان بيراميدز: "يحاول بعض المغرضين الإساءة لنادي بيراميدز في حملات مشبوهة معروف مصدرها خلال الساعات الماضية، وطالت المدرب البرتغالي، فيليب ألكسندر، المدرب العام في جهاز البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني".

وأكد النادي أن فيليب ألكسندر لاعب كرة قدم سابق في البرتغال، حيث يبلغ من العمر 44 عاما وسبق له خلال مسيرته كلاعب أن لعب في صفوف العديد من الأندية البرتغالية مثل بوافيشتا وفيرينسي وباكوس فيريرا وديسبورتيفو أفيش، ثم اعتزل كرة القدم في عام 2014 ليبدأ عمله في مجال التدريب.

وأضاف أن ألكسندر لعب في صفوف منتخبات الأعمار السنية المختلفة في البرتغال، حيث كان يلعب في الوسط المدافع، ولعب مع منتخبات البرتغال بداية من 15 وحتى 21 سنة.

وواصل: "خلال المسيرة التدريبية عمل ألكسندر في أكثر من فريق برتغالي من بينهم، باكوس فيريرا، كمدرب فريق الشباب تحت 19 سنة والفريق الثاني بنفس النادي، قبل أن يعمل في الجهاز الفني لنادي ماريتيمو البرتغالي. ومنذ تواجد البرتغالي باتشيكو مع بيراميدز، وهو يتواجد في الجهاز المعاون كمدرب عام للفريق".

وزاد بيراميدز: "ردا على الأكاذيب التي تناولت الوشم الموجود على يد المدرب العام، فإننا ننشر صورته الكاملة وتفاصيله على النحو التالي: الوشم مكتوب على يدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة، كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه، وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما يردد البعض بأكاذيب لا معنى لها".

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المصدر: وكالات