بطولة الأندية العربية.. جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة

ينطلق دور المجموعات لبطولة الأندية العربية في كرة القدم "كأس الملك سلمان" غدا الخميس، في ثلاث مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة بمشاركة 16 ناديا.

وبعد نهاية تصفيات الدورين الأول والثاني، ضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.

وسيكون جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:

الخميس 27 يوليو

السد القطري # الوداد المغربي

الصفاقسي التونسي # الشرطة العراقي

أهلي طرابلسي الليبي # الهلال السعودي

الترجي التونسي # الاتحاد السعودي

الجمعة 28 يوليو

شباب بلوزداد الجزائري # الرجاء المغربي

الزمالك المصري # الاتحاد المنستيري التونسي

الكويت الكويتي # الوحدة الإماراتي

النصر السعودي # الشباب السعودي

الأحد 30 يوليو

الوداد المغربي # أهلي طرابلس الليبي

الشرطة العراقي # الترجي التونسي

الهلال السعودي # السد القطري

الاتحاد السعودي # الصفاقسي التونسي

الاثنين 31 يوليو

الوحدة الإماراتي # شباب بلوزداد الجزائري

الشباب السعودي # الزمالك المصري

الرجاء المغربي # الكويت الكويتي

الاتحاد المنستيري التونسي # النصر السعودي

الأربعاء 2 أغسطس

السد القطري # أهلي طرابلس الليبي

الهلال السعودي # الوداد المغربي

الترجي التونسي # الصفاقسي التونسي

الشرطة العراقي # الاتحاد السعودي

الخميس 3 أغسطس 2023

شباب بلوزداد الجزائري # الكويت الكويتي

الوحدة الإماراتي # الرجاء المغربي

الشباب السعودي # الاتحاد المنستيري التونسي

الزمالك المصري # النصر السعودي.

وتبث مباريات دور المجموعات لبطولة الأندية العربية بشكل حصري عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية.

المصدر: RT