مونديال السباحة: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر

أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 متر حرة اليوم الأربعاء، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجل الحفناوي البالغ 20 عاما، 7:37.00 دقائق، متقدما على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأميركي بوبي فينك (7:38.67 د).

وكان الحفناوي توج في وقت سابق بقضية منافسات سباق 400 م حرة وذلك بعد أن جاء في المركز الثاني في نهائي البطولة محقق رقم قدره 3:40.70 دقيقة وهو رقم قياسي إفريقي جديد.

ومن المنتظر أن يواصل الحفناوي مشاركته في البطولة حيث تبقي له سباق 1500 م حرة.

المصدر: "وكالات"