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موعد إعلان الأهلي السعودي عن تعاقده مع الجزائري محرز

الرياضة

موعد إعلان الأهلي السعودي عن تعاقده مع الجزائري محرز
Globallookpress
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نجح النادي الأهلي السعودي في حسم تعاقده مع الجناح الأيمن الدولي الجزائري رياض محرز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير الصحفية البريطانية فإن محرز تجاوز الفحوصات الطبية وقام بالتوقيع على عقود الانتقال لصفوف الأهلي السعودي بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى يونيو 2026.

من جانبها ذكرت قناة "الكأس القطرية" أن النادي الجداوي سوف يعلن مساء اليوم الأربعاء عن تعاقده مع محرز بشكل رسمي.

ولعب محرز لعب لصفوف مانشستر سيتي لخمس مواسم بعد وصوله من ليستر سيتي والذي ساهم في تتويجه التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016 وحصل حينها على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ.

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وحقق رياض محرز جميع البطولات الممكنة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه، آخرها ثلاثية الموسم الماضي (الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وسبق للأهلي أن نجح في ضم الحارس السنغالي إدواردو ميندي من صفوف تشيلسي بجانب التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال مجانية قادما من ليفربول.

وحسم الأهلي السعودي كذلك تعاقده مع سانت ألان ماكسيمان من صفوف نيوكاسل يونايتد بحسب العديد من التقارير الصحفية، لكن الراقي لم يعلن بعد بشكل رسمي عن ضم اللاعب.

يذكر أن إدارة أهلي جدة تسعى من أجل التوصل لاتفاق للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلفا لبيتسو موسيماني.

المصدر: "وسائل إعلام"

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