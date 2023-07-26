مفاجأة مدوية.. بدء المفاوضات بين مبابي والهلال السعودي

كشف تقرير صحفي عن مفاجأة مدوية، تتمثل في احتمال انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "آس"، بدأ ممثلو مبابي، التفاوض مع الهلال السعودي، حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين.

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وأشارت إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم مبابي لمدة موسمين، أما اللاعب يريد التوقيع لموسم واحد، حتى يرحل لريال مدريد في صيف 2024.

ونوهت الصحيفة أن ممثلي كيليان مبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال يعرض 400 مليون فقط.

وأكدت أن باريس يرحب بعرض الهلال، خاصة وأن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.

واستبعدت إدارة باريس، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

ووضع باريس، مبابي، على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، للاستفادة من بيعه بدلا من رحيله بالمجان في الصيف المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"