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قميص برشلونة الاحتياطي يثير الجدل بين جماهيره (صورة)

الرياضة

قميص برشلونة الاحتياطي يثير الجدل بين جماهيره (صورة)
Legion-Media
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كشف نادي برشلونة اليوم الأربعاء عن قميصه الثاني الذي سيرتديه الموسم المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة، فإن القميص الاحتياطي للفريق الكتالوني سيكون باللون الأبيض كاملًا خلال موسم 2023-2024.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قميص برشلونة الاحتياطي أحدث ضجة بين جماهير البارسا في جميع أنحاء العالم بسبب اللون الأبيض السائد، وهو لون قميص الغريم ريال مدريد.

ومن المقرر أن يرتدي برشلونة القميص الجديد، خلال ودية أرسنال، المقرر لها فجر غد الخميس، ضمن جولة الفريق في الولايات المتحدة، استعدادا للموسم الجديد.

المصدر: twitter/FCBarcelona

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