"هل هناك لاعبة مغربية مثلية؟".. سؤال "غير لائق" يثير الجدل في مؤتمر صحفي (فيديو)

تم توجيه سؤال "غير لائق" لغزلان الشباك قائدة منتخب المغرب للسيدات في المؤتمر الصحفي الأحد الماضي قبل المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا.

وافتتحت سيدات المغرب حملتهن في كأس العالم للسيدات بهزيمة قاسية أمام وصيف أوروبا ألمانيا 0-6 لتصعب المهمة على لبؤات الأطلس مبكرا في بداية مشوارهن التاريخي في البطولة.

لكن قبل تلك المباراة بـ24 ساعة حدث أمر أجبر الشبكة العالمية "بي بي سي" على الاعتذار لاحقا من قائدة المنتخب.

وتم طرح سؤال باللغة الإنجليزية على لاعبة المغرب وهو "باعتبار أن المغرب دولة تجرم المثلية، هل هناك أي لاعبة مثلية في منتخب المغرب للسيدات؟".

عجيب ما وقع في الندوة الصحفية للمنتخب المغربي النسوي..

أحد الصحفيين سأل العميدة غزلان الشباك عن إمكانية تواجد بعض اللاعبات المثليات في صفوف الفريق؟ وهل بإمكانهن الكشف عن هوياتهن؟

ما هذا يا هذا 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/DAzTdCoxzp — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) July 23, 2023

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وظهرت معالم الاندهاش على وجه اللاعبة أن يتدخل منسق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويمنع الصحفي من تكملة سؤاله والرد عليه بأنه السؤال السياسي وغير مسموح به.

ولم يتوقف الصحفي هنا بل أكمل "هذا ليس له علاقة بالسياسية، من فضلك دعها ترد علي". في النهاية، تجاهلت غزلان الشباك السؤال ولم يتم التوقف عند الأمر.

لتنشر شبكة "بي بي سي" بعدها بيانا تستنكر فيه أفعال الصحفي وتقدم اعتذارا لما بدر داخل المؤتمر الصحفي.

يتذيل المغرب مجموعته الثامنة في كأس العالم دون رصيد وبفارق 6 أهداف عليه، ويحتاج الفوز بالمواجهتين المقبلتين لتحسين حظوظه في الصعود.

ويقابل المنتخب المغربي نظيره كوريا الجنوبية الأحد المقبل بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في الثالث من أغسطس في الواحدة ظهرا.

المصدر: "وسائل إعلام"