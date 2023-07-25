الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع المدرب الروسي تشيرتشيسوف

كشفت قناة "Match TV" أن المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف مرشح لتدريب نادي الأهلي السعودي خلفا للجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني.

وأكدت القناة الرياضية الروسية، أن النادي السعودي أظهر اهتماما كبيرا بالمدرب الروسي البالغ من العمر 59 عاما، والعاطل عن العمل منذ رحيله في الأسبوع الماضي عن قيادة فريق فيرينكفاروزي الهنغاري، بعد الخروج من تصفيات التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت القناة إلى أن تشيرتشيسوف كانت لديه عروض من أندية مختلفة حتى قبل رحيله عن فيرينكفاروزي، لكن المدرب السابق للمنتخب الروسي كان ملتزما بعقده مع الفريق الهنغاري وكانت لديه أهداف وغايات خطط لتحقيقها.

وأوضح المصدر أن تشيرتشيسوف لن يتخذ الآن قرارات متسرعة بشأن مستقبله.

وسبق لتشيرتشيسوف أن خاض عدة تجارب في مسيرته التدريبية، أبرزها تدريب المنتخب الروسي بين العامين 2016 و2021، كما أشرف على سبارتاك موسكو ودينامو موسكو وليجيا وارسو.

يذكر أن الأهلي السعودي كان قد انفصل عن مدربه السابق موسيماني بالتراضي، بعد أسابيع قليلة من فوزه بدرع دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم (الدرجة الثانية عمليا).

المصدر: "Match TV"