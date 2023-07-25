رونالدو يعلق على تعادل النصر السعودي مع باريس سان جيرمان

أشاد قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأداء زملائه في الفريق، بعد التعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وكتب رونالدو في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "أداء جيد ضد فريق قوي، تستمر الاستعدادات قبل الموسم. ترحيب رائع من المعجبين هنا في اليابان".

Good performance against a strong team. Pre-season preparations continue !💪🏼

Fantastic welcome from the fans here in Japan 🇯🇵🙌🏼 pic.twitter.com/T9g1jzibp4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 25, 2023

وفرض النصر التعادل السلبي على باريس سان جيرمان، على ملعب "يانمار" في أوساكا.

وكانت مباراة باريس سان جيرمان الإعدادية الأخيرة للنصر، قبل خوضه منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق بعد غد الخميس.

وأوقعت القرعة النصر في المجموعة الثالثة إلى جانب مواطنه الشباب، والاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

المصدر: RT