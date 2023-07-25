الأهلي المصري يعلن عن عقوبة الشحات بعد واقعة صفعه للاعب المغربي الشيبي

أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم لاعبه حسين الشحات نصف مليون جنيه (16200 دولار) بسبب تصرفه في مواجهة بيراميدز، الأحد الماضي.

وعقب نهاية المباراة التي خسرها الأهلي بثلاثية دون رد، توجه الشحات صوب الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، ووجه له بعض الكلمات قبل أن يصفعه بقوة على وجهه.

وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، قبل أن تقرر رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات.

ومن جهته، أصدر الأهلي اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن فيه تغريم الشحات بسبب اعتدائه على الشيبي.

وجاء في بيان الأهلي: "قرر محمود الخطيب (رئيس الأهلي) كونه المشرف على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي عقد اجتماع حاسم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ظهر اليوم الثلاثاء".

الأهلي يُغرم الشحات.. ويطالب بتطوير منظومة التحكيم 🦅 pic.twitter.com/Z5s8tVhYJv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 25, 2023

وأضاف: "ناقش الخطيب أثناء اجتماعه وفقا للتقرير الذي قدمه له مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي أمام بيراميدز في إستاد الدفاع الجوي حيث وصفها المارد الأحمر بأنها مرفوضة شكلا وموضوعا".

وأضاف بيان الأهلي "على الرغم من تحقيق النادي ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وتقديمه موسما مميزا إلا أن ذلك لن يكون مبررا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة".

وختم الأهلي بيانه بالإشارة إلى أن الخطيب قرر بالتنسيق مع أعضاء لجنة التخطيط ومدير الكرة تغريم حسين الشحات لاعب الفريق نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه.

وكان الشحات اعتذر عما وصفها بلحظة انفعال عقب الاعتداء على الشيبي.

المصدر: موقع الأهلي المصري