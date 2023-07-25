الكورية الجنوبية كايسي فير تدخل تاريخ نهائيات مونديال السيدات

أصبحت الكورية الجنوبية، كايسي فير، الثلاثاء، عن 16 عاما و26 يوما، أصغر لاعبة تشارك في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا 0-2.

ودخلت كايسي فير في الدقيقة 78 على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم" لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية، إفيانيي شيجيني، في مونديال 1999 (16 عاما و34 يوما).

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وولدت فير في الولايات المتحدة من أب أمريكي وأم كورية، حيث أصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم إلى تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي.

وقال مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، الإنجليزي كولين بيل، إنها "تستحق الحصول على فرصة للعب، لقد تدربت جيدا مثل الجميع".

وتابع: "هذه أيضا إشارة على أن هذا هو المستقبل، هي المستقبل. نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية".

وألمح بيل، الذي قال عشية مواجهة كولومبيا إنه يريد "حماية" فير من "الضجيج" المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب، الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى وسقط افتتاحا بنتيجة 0-6 أمام ألمانيا.

المصدر: وكالات