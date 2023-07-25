نجل نجم كرة السلة ليبرون جيمس يتعرض لسكتة قلبية خلال التمارين

تعرض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كارولاينا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وسائل الإعلام عن عائلة جيمس قولها إن بروني (18 عاما)، سقط في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة أمس الاثنين.

وأضاف البيان، بحسب ما نقل موقعا "إي أس بي إن" و"سبورتس إيلستريتد"، أنه "بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية".

وأوضح البيان أن "الطاقم الطبي تمكن من علاج بروني ونقله إلى المستشفى. هو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة".

وناشد البيان احترام خصوصية العائلة، حيث قالت إنها ستقوم "بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات".

وقال المتحدث باسم العائلة إن "ليبرون و(زوجته) سافانا يرغبان في إرسال أعمق شكرهما وتقديرهما إلى الطاقم الطبي والرياضي في جامعة ساوث كارولاينا على عملهم الرائع وتفانيهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين".

ويعد بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقا.

المصدر: أ ف ب