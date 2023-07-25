مصر.. أول تعليق لحسين الشحات بعد واقعة صفعه للاعب المغربي الشيبي

قدم نجم الأهلي، حسين الشحات، اعتذاره بعد واقعة اعتدائه بالضرب على الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، عقب مواجهة الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.

وعقب نهاية تلك المباراة التي خسرها الأهلي بثلاثية دون رد، توجه الشحات صوب الشيبي ووجه له بعض الكلمات قبل أن يصفعه بقوة على وجهه.

وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، قبل أن يعلن الأهلي عن فرض غرامة مالية على الشحات، فيما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف اللاعب مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات.

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وفي أول تعليق له على الواقعة، قال الشحات عبر صفحته في "فيسبوك": "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سب أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها، وأنني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وأضاف: "لن أبحث عن مبررات، ولكنني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا أبدا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعا بشرف".

وأوضح: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وتابع : "وأعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري، وأنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر سيىء مني مرة أخرى".

المصدر: RT