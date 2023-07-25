رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبيل انطلاق مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان (فيديو)

حقق كريستيانو رونالدو، أمنية طفل ياباني قبيل انطلاق المباراة الودية المقررة يوم الثلاثاء بين النصر السعودي وباريس سان جيرمان في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وقبل انطلاق المباراة وفي الممر المؤدي إلى الملعب، طلب أحد الأطفال الحصول على توقيع رونالدو، قائد نادي النصر.

ولم يتردد النجم البرتغالي في تلبية طلب الطفل الياباني، وقام بالتوقيع على قميص نادي النصر الذي كان يرتديه الطفل الصغير.

وتقام مواجهة النصر وباريس سان جيرمان على هامش بطولة اليابان الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة نادي إنتر الإيطالي، وسيريزو أوساكا الياباني، إلى جانب النصر وباريس سان جيرمان.

المصدر: RT