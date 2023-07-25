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شاهد.. صلاح يسجل هدفا "قاتلا" وينقذ ليفربول من الخسارة أمام غروتر

الرياضة

شاهد.. صلاح يسجل هدفا
Gettyimages.ru
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أنقذ المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من الهزيمة أمام غروتر فيورث الألماني، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الودي الذي جمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وسجل صلاح هدف التعادل لليفربول (4-4) في الدقيقة 89 عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله الأوروغوياني داروين نونيز، ليضع المصري الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وقبل هدف صلاح "القاتل"، سجل لويس دياز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22، وأحرز نونيز الهدفين الثاني والثالث (55 و59).

في حين سجل أهدف فريق غروتر فيورث المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني، كل من جوليان غرين (47) ولوكاس بيتكوف (67) وأرميندو سيب"هدفين" (74 و77).

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباريات ودية أخرى في معسكره الإعدادي في ألمانيا، بينها مواجهتين قويتين ضد وبايرن ميونيخ وليستر سيتي.

المصدر: RT

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