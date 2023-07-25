الكشف عن شعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (فيديو)

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس عن شعلة الألعاب التي ستقام صيف العام المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة، صبيحة الثلاثاء، مقطع فيديو لشعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأرفق حساب اللجنة المنظمة مقطع الفيديو بعبارة: "ستحمل الشعلة الأولمبية ثم شعلة الألعاب البارالمبية عبر فرنسا".

Elle portera la Flamme Olympique puis la Flamme Paralympique à travers la France 🇫🇷

Elle allumera la vasque qui marquera le début de nos Jeux ✨

Elle partagera les valeurs et l’esprit de #Paris2024



Découvrez la Torche des Jeux de Paris 2024 🔥 pic.twitter.com/NZ847kPacC — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2023

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، الـ33 ، في الفترة ما بين الـ26 من يوليو والـ11 من أغسطس 2024.

المصدر: "وكالات"