 
مباشر

الكشف عن شعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (فيديو)

الرياضة

الكشف عن شعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqy0

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس عن شعلة الألعاب التي ستقام صيف العام المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة، صبيحة الثلاثاء، مقطع فيديو لشعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأرفق حساب اللجنة المنظمة مقطع الفيديو بعبارة: "ستحمل الشعلة الأولمبية ثم شعلة الألعاب البارالمبية عبر فرنسا".

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، الـ33 ، في الفترة ما بين الـ26 من يوليو والـ11 من أغسطس 2024.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا