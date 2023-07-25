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بعد العثور على جسم غريب.. إخلاء ملعب بالدوري الإنجليزي واستدعاء الشرطة

الرياضة

بعد العثور على جسم غريب.. إخلاء ملعب بالدوري الإنجليزي واستدعاء الشرطة
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كشفت تقارير صحفية أنه تم إخلاء ملعب "فيتاليتي" الخاص بنادي بورنموث الإنجليزي، بعد اكتشاف جسم مجهول هناك.

ووذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تم استدعاء الشرطة ظهر ااإثنين، بعد اكتشاف جسم غريب، بينما كان اللاعبون والموظفون ينتظرون خارج الاستاد أثناء التحقيق من شرطة دورست.

وبحسب التقارير الصحفية فقد ثبت أن الجسم كان مرتبطا بالتدريب الذي تم إجراؤه في الملعب خلال نهاية الأسبوع.

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وقال بيان صادر عن شرطة دورست: "في الساعة 1.31 مساء الاثنين، تلقت شرطة دورست بلاغا عن العثور على عنصر غير محدد في استاد فيتاليتي في بورنموث".

وأضاف: "بعد الاستفسارات، ثبت أن العنصر يتعلق ببعض التدريبات التي أجريت على أرض الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتبلغ سعة الملعب 11307 وهو ثاني أصغر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ملعب "كينيلورث رود" الخاص بفريق لوتون تاون، والذي يتسع لـ 10356.

المصدر:thesun

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