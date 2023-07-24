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رسميا.. بوروسيا دورتموند يضم سابيتسر من بايرن ميونيخ

الرياضة

رسميا.. بوروسيا دورتموند يضم سابيتسر من بايرن ميونيخ
Globallookpress
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب وسط مواطنه بايرن ميونيخ ومنتخب النمسا، مارسيل سابيتسر، لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضح بوروسيا دورتموند في بيان نشره على موقعه، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما اجتاز الفحص الطبي بنجاح ووقع عقدا لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2027.

واستهل سابيتسر مسيرته الاحترافية في النمسا مع أدميرا فاكر (2010-2013)، ثم رابيد فيينا (2013-2014)، قبل أن ينتقل إلى الدوري الألماني في 2014 من أجل الدفاع عن ألوان لايبزيغ حتى عام 2021.

وانتقل سابيتسر الذي لعب موسما على سبيل الاعارة مع سالزبورغ (2014-2015)، إلى بايرن ميونيخ صيف 2021.

وأعاره النادي البافاري إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في فبراير الماضي، حيث لعب معه 18 مباراة في جميع المسابقات قبل أن يتعرض لإصابة في مايو.

ولعب سابيتسر 71 مباراة دولية مع منتخب النمسا.

المصدر: أ ف ب

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