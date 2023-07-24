بكلمتين.. شيكابالا يعلق على عقوبة الشحات بعد اعتدائه على المغربي الشيبي

سخر مهاجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، من قرار رابطة الأندية المصرية بإيقاف، حسين الشحات، نجم الأهلي، لمباراتين فقط بعد اعتدائه على مدافع بيراميدز، محمد الشيبي.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اليوم الاثنين، صورة مكتوبا عليها: "قانون ساكسونيا".

ولم يوضح شيكابالا المقصود بالصورة، لكن تم ربطها بالعقوبة التي اتخذتها الرابطة المصرية بإيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة، أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة، عامر حسين، إيقاف الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي طبقا لقائمة العقوبات.

وكان الشحات قد صفع المغربي محمد الشيبي على وجهه بعد مواجهة فريقيهما أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد، وهي الخسارة الأولى للفريق الأحمر في مشواره بالدوري هذا الموسم، علما بأنه ضمِن قبل عدة جولات التتويج رسميا باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

المصدر: وكالات