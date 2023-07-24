المهاجم المكسيكي بوليدو ينطح منافسه على طريقة زيدان (فيديو)

فقد مهاجم سبورتينغ كنساس سيتي، المكسيكي آلان بوليدو، أعصابه واعتدى على منافسه الكولومبي، ييرسون موسكيرا، مدافع سينسيناتي، خلال مباراة الفريقين في كأس الدوريات بالولايات المتحدة.

وفي الدقيقة 30، عندما كان فريق كنساس سيتي متقدما بنتيجة مريحة 2-0، حاول بوليدو استخلاص الكرة من موسكيرا، لكن الأخير نجح في مراوغته ليضطر المهاجم المكسيكي لعرقلته ويسقط كلا اللاعبين على الأرض.

A Yerson Mosquera nadie le avisó que Alan Pulido una vez se libró de un secuestro a trancazo limpio.



Le salió barato al colombiano... 😆pic.twitter.com/uyFOyaHLbE — Luis Herrera (@luisrha) July 24, 2023

وبدا المدافع الكولومبي منزعجا فقام بدفع بوليدو، وهو ما أغضب الأخير الذي رد بنطح منافسه.

Alan Pulido is sent off for Sporting Kansas City due to a headbutt after the whistle. Pulido will NOT feature in the highly anticipated matchup with his former team, Chivas. A Pulskamp OG halved the lead just moments later, now a weather delay.#AllForCincy 1-2 #SportingKCpic.twitter.com/6YraVnIVyd — MLS NETWORK (@mlsnetwork) July 24, 2023

ولم يتوان حكم المباراة، دانيال كوينتيرو، في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بوليدو ليطرده من الملعب.

وأعادت هذه النطحة إلى الأذهان "النطحة" الشهيرة التي وجهها النجم الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، للإيطالي، ماركو ماتيراتزي، في نهائي مونديال ألمانيا عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة سينسيناتي وسبورتينغ كنساس سيتي، انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3.

المصدر: ماركا