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المهاجم المكسيكي بوليدو ينطح منافسه على طريقة زيدان (فيديو)

الرياضة

المهاجم المكسيكي بوليدو ينطح منافسه على طريقة زيدان (فيديو)
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فقد مهاجم سبورتينغ كنساس سيتي، المكسيكي آلان بوليدو، أعصابه واعتدى على منافسه الكولومبي، ييرسون موسكيرا، مدافع سينسيناتي، خلال مباراة الفريقين في كأس الدوريات بالولايات المتحدة.

وفي الدقيقة 30، عندما كان فريق كنساس سيتي متقدما بنتيجة مريحة 2-0، حاول بوليدو استخلاص الكرة من موسكيرا، لكن الأخير نجح في مراوغته ليضطر المهاجم المكسيكي لعرقلته ويسقط كلا اللاعبين على الأرض.

وبدا المدافع الكولومبي منزعجا فقام بدفع بوليدو، وهو ما أغضب الأخير الذي رد بنطح منافسه.

ولم يتوان حكم المباراة، دانيال كوينتيرو، في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بوليدو ليطرده من الملعب.

وأعادت هذه النطحة إلى الأذهان "النطحة" الشهيرة التي وجهها النجم الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، للإيطالي، ماركو ماتيراتزي، في نهائي مونديال ألمانيا عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة سينسيناتي وسبورتينغ كنساس سيتي، انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3.

المصدر: ماركا

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