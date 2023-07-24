مونديال السيدات.. إيطاليا تهزم الأرجنتين بصعوبة

استهل اليوم الاثنين، المنتخب الإيطالي مغامرته في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا بفوز صعب على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وعانت إيطاليا، التي ألغي لها هدفان سجلتهما أريانا كاروسو وفالنتينا جاتشينتي في الشوط الأول بداعي التسلل، أمام دفاع أرجنتيني صلب قبل أن تنجح البديلة كريستيانا جيريلي في هز الشباك برأسية في الدقيقة 87.

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ولم تحتج جيريلي التي سجلت ثلاثية في الفوز على جامايكا بخماسية نظيفة في المونديال السابق، لأكثر من 4 دقائق لفك عقدة الدفاع الأرجنتيني بعدما ارتفعت عاليا فوق إليانا ستابيلي إثر تمريرة من الجهة اليسرى من ليزا بواتين، وأرسلت الكرة برأسها بعيدا عن حارسة مرمى الأرجنتين.

وتتصدر السويد الفائزة على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1 أمس الأحد، ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا، قبل المواجهة المنتظرة بينهما السبت المقبل.

في المقابل، ما زال المنتخب الأرجنتيني الذي يشارك للمرة الرابعة في المونديال يلهث خلف فوزه الأول في 10 مباريات، حيث يأمل في أن يحصد النقاط الثلاث في المباراة المقبلة أمام سيدات جنوب إفريقيا بطلات القارة السمراء.

المصدر: وكالات