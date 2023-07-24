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نادي النصر يطلب تدخل وزارة الرياضة السعودية لحسم صفقة ماني

الرياضة

نادي النصر يطلب تدخل وزارة الرياضة السعودية لحسم صفقة ماني
Legion-Media
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اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وقال مراسل شبكة "CBS" العالمية، جيمس بينغ، عبر حسابه على "تويتر"، يوم الاثنين: "النصر اقترب من ضم ماني، بعدما تقدم بطلب لوزارة الرياضة السعودية، من أجل تمويل الصفقة".

وأضاف: "قيمة شراء عقد ماني ستبلغ 40 مليون يورو، وسيحصل النجم السنغالي على راتب سنوي يقدر بـ40 مليون يورو".

وكان المهاجم السنغالي قد حصل على إذن من إدارة نادي بايرن ميونيخ بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه.

وجاء ذلك، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب الفريق البافاري، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم الجديد، وفقا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية.

ويذكر أن ماني انضم إلى صفوف البايرن صيف العام الماضي، قادما من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا فضلا عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

المصدر: "CBS"

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