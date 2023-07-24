مصر.. عقوبة قاسية ضد حسين الشحات بعد تصرف "غير أخلاقي" بحق المغربي الشيبي (فيديو)

أعلن الأهلي المصري معاقبة نجمه حسين الشحات، بعد صفعه للظهير الأيمن لنادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، خلال لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز أمس الأحد.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على الشحات.

وفيما قررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.

قلم حسين الشحات لمحمد الشيبي pic.twitter.com/7d0tcVOoF5 — Khaled Aly (@khaled_Alyy) July 23, 2023

وعقب نهاية اللقاء دخل الشحات في مشادة مع الشيبي وتطور الأمر ليوجه الشحات صفعة قوية على وجه الشيبي، ما أشعل المشادة بين الطرفين قبل أن يتدخل باقي اللاعبين ليفضوا الاشتباك بين الثنائي.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد، وهي

الخسارة الأولى للفريق الأحمر في مشواره بالدوري هذا الموسم، علما بأنه ضمن قبل عدة جولات التتويج رسميا باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

المصدر: وكالات