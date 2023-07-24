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رسميا.. السد القطري يعلن تعاقده مع قائد المنتخب المغربي

الرياضة

رسميا.. السد القطري يعلن تعاقده مع قائد المنتخب المغربي
Globallookpress
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أعلن السد القطري تعاقده رسميا مع قائد منتخب المغرب رومان غانم سايس، لمدة موسمين مقبلين.

وكان اللاعب المغربي يعاني من مشاكل مع بشكتاش بعد عام واحد فقط من الانتقال إلى الدوري التركي، الذي انضم إليه قادما وولفرهامبتون الإنجليزي في صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر.

ونشر السد القطري على حساباته الرسمية مقطعا قصيرا لقائد المغرب أثناء دخوله ملعب النادي بالقميص رقم 29 وكتب:"مرحبا رومان سايس".

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وكان سايس من العناصر البارزة في الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب في مونديال قطر، عندما احتل المركز الرابع عالميا.

ويأتي ضم سايس بعد ساعات من إعلان السد التعاقد مع الجناح الإكوادوري جونزالو بلاتا بعقد لمدة خمس سنوات.

المصدر: twitter/AlsaddSC

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