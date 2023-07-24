نجم نيوكاسل يونايتد السابق ينهار على الهواء مباشرة (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي أقيمت الاثنين بين ريال مدريد وميلان، حادثا مرعبا عندما انهار حارس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز السابق شاكا هيسلوب على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.

وقالت صحيفة "ذا صن "البريطانية إنه مع ارتفاع درجة الحرارة في باسادينا بولاية كاليفورنيا إلى حوالي 30 درجة مئوية، التقطت الكاميرات لقطات درامية في اللحظة التي بدأ فيها هيسلوب في التأرجح قبل أن يسقط إلى الأمام وعلى الأرض، ليهرع المذيع دان توماس، الذي كان يرافق هيسلوب في تحليل المباراة على شاشة ESPN الأمريكية على الفور إلى جانبه بينما كان يطلب المساعدة الطبية وسرعان ما قطعت الكاميرا إلى فاصل اعلاني، تاركة المشاهدين مذهولين.

نجم نيوكاسل يونايتد السابق شاكا هيسلوب الذي يعمل لصالح ESPN ينهار على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.



هو الآن في حالة مستقرة pic.twitter.com/E2Vz8YmJp9 — مناور العَرَافَهْ (@Mal3rafah) July 24, 2023

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لكن مع انطلاق المباراة أكدت ESPN أن شاكا "واع ويتعافى".

وقال المذيع توماس وهو يبدو مرتاحا بشكل واضح: "رفيقي، شاكا، ليس هنا، ولكن كما هو الحال، إنها أخبار جيدة إنه واع، إنه يتحدث، أعتقد أنه محرج بعض الشيء بشأن ماحدث، لقد اعتذر بشدة. فهو ليس بالرجل الذي يحب أن يثير الضجة حوله".

وأضاف:" من الواضح أنه من السابق لأوانه إجراء أي نوع من التشخيص، ولكن الشيء المهم هو أن شاكا واعي وتحدثنا إلى عائلته أيضا، لأنك تتخيل رؤية ذلك يحدث على الهواء مباشرة، تحدثنا إلى زوجته والأمور تبدو على ما يرام"، ثم قال توماس مازحا: "سخيف أنت يا شاكا".

واعتزل شاكا هيسلوب حارس مرمى وست هام ونيوكاسل السابق، البالغ 54 عاما، كرة القدم في عام 2007 ويعمل هيسلوب الآن كمحلل لمحطة ESPN الأمريكية.

المصدر: "وسائل إعلام"