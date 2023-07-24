كريستيانو رونالدو سفيرا للكرة السعودية في اليابان

بعدما بات رمزا لثورتها على صعيد الانتقالات الدولية، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهمته كسفير لكرة القدم السعودية من خلال قيادته فريقه النصر في جولة ودية في اليابان

حيث يتواجه النصر غدا الثلاثاء في أوساكا مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وعلق رونالدو على الجولة اليابانية بالقول: "نعلم أن الناس متحمسون جدا لكرة القدم في اليابان، ونحن هنا للمساهمة في الاستعراض"، مضيفا: "لدينا مباراتان كبيرتان لخوضهما"، في إشارة للمباراة الأخرى لفريقه الخميس ضد إنتر الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا.

مع ابتسامة على محياه ومتحدثا باللغة الإنجليزية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في أحد فنادق أوساكا الأحد، لعب البرتغالي دوره كسفير وتعامل بكل رعاية ولطف مع أسئلة الأطفال المدعوين لطرح أسئلة على اللاعبين.

من المؤكد أن دور السفير يناسب تماما النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إذ، ومنذ انتقاله المدوي في يناير الماضي، كان أفضل مروج للدوري السعودي حتى وصل الأمر الى إقناع العديد من النجوم الكبار باللحاق به.

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وفتح وصول رونالدو الى الدوري السعودي الباب أمام نجوم مثل زميله السابق في ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالانضمام الى اتحاد جدة بصحبة مواطنه نغولو كانتي، أو السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بارتداء قميص الهلال، أو السنغالي الآخر إدوار مندي بالدفاع عن مرمى الأهلي إلى جانب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتزامنا مع تهافت منافسيه للتعاقد مع نجوم كبار في صفقات مدوية، قرر النصر تعزيز صفوفه وتأمين المساندة المناسبة لرونالدو بضمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا.

وفي مقابلة مع موقع الدوري السعودي، قال رونالدو "أنا سعيد هنا، وأرغب في الاستمرار هنا، وسأستمر هنا (مع النصر). الدوري السعودي قوي، لكن هناك فرصا عديدة للنمو. الدوري تنافسي ولدينا فرق جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب، وأعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن (في الدوري)، وحتى الحكام، وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء".

وواصل ابن الـ38 عاما: "في رأيي، إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 بطولات في العالم".

ومنذ وصوله في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو سنويا بحسب التقارير، ارتفع عدد متابعي نادي النصر على "تويتر" من 800 ألف الى 4 ملايين وعلى "إنستغرام" من مليونين الى أكثر من 14 مليون متابع.

وبفضل شعبيته، بدأنا نرى مشجعات في المدرجات بعد الحظر على حضورهن المباريات قبل أعوام معدودة.

وخرج رونالدو خالي الوفاض مع النصر في موسمه الأول رغم أهدافه الـ14 في 16 مباراة، بينها رباعية في مباراته الثانية فقط (ضد الوحدة).

وبعد يومين من مواجهة إنتر، يبدأ النصر موسمه في كأس العرب للأندية البطلة ضد جاره السعودي الشباب.

المصدر: "أ ف ب"