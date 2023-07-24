ويكيبيديا فضحته .. قلق جماهيري من صفقة تشيلسي المرتقبة!

أثارت صفحة المهاجم الفرنسي إيلي واهي لاعب مونبلييه على موقع "ويكيبيديا" للمعلومات قلق مشجعي تشيلسي، بعد أن اقترب النادي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع اللاعب الشاب.

ويجري تشيلسي حاليا مفاوضات متقدمة للغاية مع مونبلييه من أجل التعاقد مع واهي، وذلك حسبما كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، وسط اهتمام أيضا من أرسنال بالمهاجم الشاب.

Understand Chelsea are now advancing in talks to sign Elye Wahi — agreement getting closer, new negotiations round scheduled with Montpellier 🔵🇫🇷



Chelsea plan includes loan move for Wahi this season then #CFC future.



Chelsea want to accelerate next week as there’s competition. pic.twitter.com/x8M1AV3iL1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023

لكن يبدو أن بعض مشجعي تشيلسي أقل دعما للصفقة بعد تصفح سريع لملف واهي الشخصي على موقع "ويكيبيديا" والذي يكشف حقائق صادمة عن الفرنسي.

إذ نشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لقطة شاشة لصفحة "ويكيبيديا" ردا على تغريدة رومانو الخاصة بالصفقة، وكتب عليها: "يبدو وكأنه إنسان رائع".

وعرضت الصفحة بعد بعض المعلومات حول ناديه ومسيرته الدولية، تفاصيل حادثين تورط فيهما واهي تحت عنوان فرعي "الجدل".

Are we SURE we want to sign Elye Wahi?! Reading his Wikipedia, it isnt looking good 🫣😑 pic.twitter.com/GzN9LMoGmp — SG ⭐️ ⭐️ (@sgcfc23) July 19, 2023

وجاء في النص: "في أكتوبر 2021، قدمت امرأة تبلغ 22 عاما شكوى قانونية ضد واهي بسبب العنف الذي أدى إلى عدم قدرتها على العمل".

وأضاف: "ادعت أنه ضربها في أنفها خلال أمسية في ملهى ليلي، مساء 13 سبتمبر 2021".

في الشهر التالي، طرد واهي من أكاديمية نادي كان، حيث أمضى عامين.

كما جاء تحت نفس العنوان الفرعي: "في نوفمبر 2021، كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا أن واهي طرد من أكاديمية كان للشباب بدعوى الضغط على طلاب المدارس الثانوية لممارسة أفعال لا أخلاقية أمامه في الحمامات".

المصدر: goal