هولندا تفوز على البرتغال في مونديال السيدات 2023

استهل المنتخب الهولندي مشواره في نهائيات النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، بالتغلب على نظيره البرتغالي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ويعود الفضل في انتصار هولندا للمدافعة ستيفاني فان دير جرات، التي سجلت هدف الفوز الوحيد "للطواحين" مبكرا، بعد مرور 13 دقيقة فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب "فوريسث بار - Forsyth Barr Stadium" بمدينة دوندين النيوزيلندية.

وحصد منتخب هولندا بذلك نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة (D)، بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تغلب بدوره على نظيره الفيتنامي (3-0) في المباراة التي جمعتهما، يوم أمس السبت.

المصدر: RT