المكسيك.. مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم! (فيديو)

قتل مسلحون مدربا خلال إحدى مباريات الهواة في ملعب "يونيون سبورتيفا كاغيمي" بولاية سونورا بالمكسيك.

ووصل 4 ملثمين إلى الملعب وأطلقوا النار على خورخي ألبرتو آن، البالغ من العمر 44 عاما، حيث كانت المباراة متوقفة من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار.

Un entrenador fue asesinado en pleno partido de futbol en la colonia #Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, #Sonora. Pese a los disparos, la mayoría de jugadores siguieron caminando con calma sobre la cancha. Así quedó grabado el momento: pic.twitter.com/NmW8Os8hzA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 21, 2023

وقال شهود عيان إن ألبرتو كان متكئا على السياج المحيط بالملعب عندما باغته المهاجمون. على إثر ذلك، وصلت قوات من الشرطة ومكافحة الجريمة إلى الملعب، وباشرت على الفور بالتحقيق في الواقعة.

المصدر: صحيفة ماركا