 
مباشر

غرائب "الميركاتو".. لاعب يبحث عن فريق على منصات التواصل الاجتماعي

الرياضة

غرائب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqg8

بات غابرييل لايس بطلا لواحدة من أغرب الوقائع في تاريخ الميركاتو الصيفي، حيث اضطر للبحث عن ناد جديد على منصات التواصل الاجتماعي.

ولجأ مهاجم منتخب الأوروغواي، غابرييل لايس، لطريقة "فريدة" لإيجاد فريق جديد للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية، بعد فشل انضمامه إلى نادي ديبورتيفو بيناسيونال المنافس في دوري بيرو.

واختار غابرييل لايس وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن فريق له.

وكشف المهاجم عبر حساباته عن سبب فشل صفقة انتقاله إلى نادي أكاديميا كانتولاو من بيرو، قائلا: "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء. مشكلة العدد المسموح به من اللاعبين لم تسمح لي بالانضمام".

وأضاف غابرييل لايس قائلا: "أنا متاح مرة أخرى كصفقة مجانية، وأنتظر تحديا جديدا".

وعزا المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، في تصريح لموقع "إنفوبا" على الانترنت، مشاكل الانتقالات إلى كون اتحاد البيرو لكرة القدم، لا يسمح بتسجيل أكثر من 27 لاعبا أكبر من 21 عاما.

وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، يمكن استبدال لاعب واحد فقط من الأجانب الـ5 المسجلين في بداية العام.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو، ما جعل غابرييل لايس الموجود حاليا في أوروغواي، ينتظر بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا