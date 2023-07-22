غرائب "الميركاتو".. لاعب يبحث عن فريق على منصات التواصل الاجتماعي

بات غابرييل لايس بطلا لواحدة من أغرب الوقائع في تاريخ الميركاتو الصيفي، حيث اضطر للبحث عن ناد جديد على منصات التواصل الاجتماعي.

ولجأ مهاجم منتخب الأوروغواي، غابرييل لايس، لطريقة "فريدة" لإيجاد فريق جديد للانتقال إلى صفوفه في صفقة مجانية، بعد فشل انضمامه إلى نادي ديبورتيفو بيناسيونال المنافس في دوري بيرو.

واختار غابرييل لايس وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن فريق له.

وكشف المهاجم عبر حساباته عن سبب فشل صفقة انتقاله إلى نادي أكاديميا كانتولاو من بيرو، قائلا: "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء. مشكلة العدد المسموح به من اللاعبين لم تسمح لي بالانضمام".

وأضاف غابرييل لايس قائلا: "أنا متاح مرة أخرى كصفقة مجانية، وأنتظر تحديا جديدا".

🚨¡SE CAYÓ EL FICHAJE!🚨



✅Gabriel Leyes🇺🇾 anunció que no llegó a concretarse su fichaje por Binacional🔵, debido a un tema de cupos. El futbolista sigue libre y está buscando club.🤝



📌En el Apertura🏆, el delantero de 33 años jugó 17 partidos con Cantolao🟡 y anotó 4 goles.⚽ pic.twitter.com/QQhdRBVfpu — Momento Deportivo (@MDeportivope) July 19, 2023

وعزا المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، في تصريح لموقع "إنفوبا" على الانترنت، مشاكل الانتقالات إلى كون اتحاد البيرو لكرة القدم، لا يسمح بتسجيل أكثر من 27 لاعبا أكبر من 21 عاما.

وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، يمكن استبدال لاعب واحد فقط من الأجانب الـ5 المسجلين في بداية العام.

وانتهت فترة الانتقالات في بيرو، ما جعل غابرييل لايس الموجود حاليا في أوروغواي، ينتظر بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

المصدر: وسائل إعلام