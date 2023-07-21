"العقيد عرباوي من جديد".. الأهلي السعودي يودع عمر السومة رسميا (فيديو)

أعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم السوري عمر السومة، قادما من نادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب عمر السومة مع نادي العربي موسما واحدا على سبيل الإعارة، قبل العودة للأهلي بعد نهاية الموسم المنقضي، ولكن تم استبعاده من معسكر الفريق الخارجي، بقرار من الجهاز الفني.

ونشر نادي العربي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يضم أبرز لقطات وأهداف عمر السومة مع الفريق في الموسم الماضي، وعلق قائلا: "العقيد عرباوي من جديد".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي مقطع فيديو للسومة، تضمن بعض أهدافه بقميص "الراقي"، معلقا عليها بعبارة: "وداعا عمر 9".

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يذكر أن عمر السومة (34 عاما) الملقب بـ"العقيد" بدأ مسيرته الكروية مع فريق الفتوة السوري، وبعدها انتقل إلى نادي القادسية الكويتي عام 2011، ولعب معه 3 سنوات، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي الأهلي، الذي قدم معه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، فقد دافع "العقيد" عن ألوان "الراقي" في 240 مباراة بكل المسابقات، وأحرز 193 هدفا، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وحصد لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات، وتوج بـ4 ألقاب، هي: الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

المصدر: "twitter/alarabi_club"