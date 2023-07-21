بعد موافقته على مزاملة رونالدو.. الأهلي السعودي يمنح ساديو ماني مهلة أخيرة

ذكرت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي السعودي أمهل المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ لحسم موقفه.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن الأهلي أمهل ماني 48 ساعة، كحد أقصى، للرد على العرض الأخير الذي قدمه النادي السعودي للمهاجم السنغالي.

ويرغب بايرن ميونخ الألماني بيع ماني بعد عام واحد من انتقاله للفريق من ليفربول الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو.

وأكدت "الرياضية" رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع ماني البالغ 31 عاما لكن يبدو أن مطالب اللاعب قد تعرقل الصفقة.

وينتهي عقد ماني مع بايرن ميونخ في يونيو 2025 لكن النادي البافاري يريد بيعه بعدما لكم زميله ليروي ساني قبل أشهر.

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وانضم ماني إلى صفوف الفريق البافاري العام الماضي، قادما من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة، سجل خلالها 12 هدفا فضلا عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، ومع الحارس السنغالي إدوارد مينديش من تشيلسي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت أمس الخميس إن ماني وافق على الانضمام إلى النصر السعودي الذي يلعب فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.

وأضافت: "الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".

المصدر: "وسائل إعلام"