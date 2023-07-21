اتهام إنتر ميامي بتزيف الحقائق من أجل ميسي

وجه اللاعب الأمريكي أليكس لالاس، اتهاما لنادي إنتر ميامي حول تزييف صورة لليونيل ميسي، وهو يتجول بشكل طبيعي في المدينة مع عائلته دون حراسة.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام قليلة بصور أظهرت ميسي يتسوق في أحد المراكز التجارية بمدينة ميامي، رفقة أفراد أسرته.

Lionel Messi and Antonela Roccuzzo's Publix trip was staged , says Alexi Lalas - as the grocery store is a partner of Inter Miami

https://t.co/Vmh5pYmu2n — Mail Sport (@MailSport) July 20, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

لكن لاعب إنتر ميامي السابق لالاس يصر أن النادي وراء التقاط هذه الصور، ويقدمها ضمن حملة الدعاية لوصول النجم الأرجنتيني.

حيث قال لالاس، لبرنامج "Fox Soccer": "أؤكد لك أن النادي من فعل ذلك الأمر، هذه أشياء معتادة بإنتر ميامي".

وأضاف: "يمكنك استغلال كل فرصة متاحة، من أجل تعظيم ميسي داخل وخارج الملعب".

وقرر ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال هذا الصيف، وكان من المتوقع ظهوره لأول مرة مع إنتر ميامي أمام كروز أزول المكسيكي خلال هذا الأسبوع.

المصدر: "وسائل إعلام"