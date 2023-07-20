الكرملين يعلق على تصريحات إيسينباييفا بشأن الرتب العسكرية والعمل في اللجنة الأولمبية الدولية

أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه لا ينبغي توجيه انتقادات للبطلة الأولمبية في رياضة القفز بالزانة، الروسية يلينا ايسينباييفا، بشأن تصريحاتها الأخيرة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن دميتري بيسكوف، قوله: "بالطبع، يتفاعل المجتمع الرياضي بقسوة مع بيان إيسينباييفا. ما حدث يحدث، هو أننا ببساطة نهاجم، من دون معرفة فحوى الحديث، الرياضية التي كنا فخورين بها حتى في الوقت القريب".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن يلينا إيسينباييفا "لم تدن ولم تنتقد أحدا".

وأضاف بيسكوف: "تقوم بوظيفتها، ولا يهم على الإطلاق، أين تعيش. تكريما لها، تم عزف نشيدنا مرات عديدة ورفع علمنا، الأمر الذي يجب أن تذكره وألا تنساه".

وكانت يلينا إيسينباييفا قد أعلنت أنها تخطط لاستئناف عملها في لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر المقبل.

وكتبت البطلة الأولمبية عبر شبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي: "في روسيا، وكما هو الحال في أي بلد آخر في أوروبا، ينتمي كل رياضي إلى ناد رياضي أو آخر. حتى عام 2018، لعبت في نادي تسيسكا موسكو وحصلت على جوائز وألقاب عالية مقابل الإنجازات الرياضية البارزة. تلك الألقاب التي يتحدثون عنها اليوم رمزية، لأنني لم أكن في القوات المسلحة للاتحاد الروسي ولم أخدم في الجيش الروسي أبدا، كما لم أكن أبدا عضوا في مجلس الدوما أو عضوا في أي حزب".

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وأضافت يلينا إيسينباييفا: "في عام 2013، قمت بتأسيس مؤسستي الخيرية، التي يهدف عملها إلى تطوير الرياضة بين الشباب والرياضة الجماعية والرياضة بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ومنذ 9 سنوات، نقوم ببناء ملاعب رياضية من أجل استخدامها مجانا (بلغ عددها اليوم أكثر من 90)، وأنظم مسابقات ألعاب القوى، واكتشاف الأطفال الموهوبين، وتجهيز دور الأيتام بالمعدات الرياضية، وما إلى ذلك".

وقررت يلينا إيسينباييفا، البالغة من العمر 41 عاما، في وقت سابق، الانتقال للعيش في جزر الكناري في إسبانيا.

المصدر: "russian.rt.com"