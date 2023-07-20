بوتين يمنح إيرينا فينير-عثمانوفا أرفع وسام

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم بمنح رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي ومدربة المنتخب الشهيرة إيرينا فينير-عثمانوفا، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الأولى.

وجاء في نص المرسوم، الذي نشر عبر بوابة الانترنت الرسمية للمعلومات القانونية، أن منح الوسام يأتي "مقابل الخدمات المقدمة للدولة والمساهمة الكبيرة في تنمية التربية البدنية والرياضة".

ونالت إيرينا فينير-عثمانوفا وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الأولى بعد حصولها على وسام الدرجة الرابعة في عام 2005، والدرجة الثالث سنة 2008، والدرجة الثانية في عام 2018.

وتشغل إيرينا فينر، منصب المديرة الفنية للمنتخب الروسي للجمباز الإيقاعي منذ عام 2001، بينما ترأست الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي في عام 2008.

وانفصلت إيرينا فينر (74 عاما) عن زوجها رجل الأعمال الملياردير، أليشر عثمانوف، في يوليو عام 2022.

المصدر: وكالة "تاس"