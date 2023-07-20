المنتخب الروسي يحتفظ بموقعه في تصنيفات الفيفا

احتفظ المنتخب الروسي بموقعه اليوم الخميس في التصنيف الشهري لمنتخبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسب موقع المنظمة.

وبقي منتخب "الدب الروسي" في المركز 38 في ترتيب المنتخبات، فيما لازال المنتخب الأرجنتيني في صدارة الترتيب، واحتلت فرنسا والبرازيل المركزين الثاني والثالث على التوالي.

إقرأ المزيد

في 29 يونيو الماضي، تراجعت روسيا من المركز 37 إلى المركز 38 في قائمة أفضل المنتخبات.

ومنذ 26 مارس الماضي، لم يخوض المنتخب الروسي مباراة واحدة، وآخر مرة نزل فيها اللاعبون الروس إلى أرض الملعب كانت في مباراة ودية ضد العراق، والتي انتهت بنتيجة 2: 0 لصالح الروس.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية والأوروبية.

المصدر: RT