أعلن نادي "كوبان – هولدينغ" فريق دوري الدرجة الثانية الروسي لكرة القدم، مصرع لاعبه السابق ستانيسلاف دوروشينكو، خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، عن عمر يناهز 34 عاما.

ووفقا لقسم الرياضة في منطقة بافلوفسكي بإقليم كراسنودار، توفي دوروشينكو أثناء أداء الواجب العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية.

لعب ستانيسلاف دوروشينكو في صفوف "كوبان – هولدينغ" خلال الفترة ما بين عامي (2018 و2021).

المصدر: "russian.rt.com"