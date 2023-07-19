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السماح للاعبي الجمباز الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد

الرياضة

السماح للاعبي الجمباز الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في وضع محايد
Sputnik /Максим Богодвид
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قرر الاتحاد الدولي للجمباز، السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، في وضع محايد.

ووفقا للمكتب الصحفي للاتحاد الدولي للجمباز: "قررت اللجنة التنفيذية السماح، في ظل شروط صارمة، بمشاركة الرياضيين والأفراد من روسيا وبيلاروس في مسابقات الاتحاد الدولي للجمباز في وضع محايد".

وتم تعليق مشاركة لاعبي الجمباز الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com" 

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