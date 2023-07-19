زفيريف يواجه تهمة الاعتداء على صديقته وغرامة مالية ضخمة

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لاعب التنس الألماني، ألكسندر زفيريف، يواجه تهمة العنف المنزلي، وقد تكلفه غرامة مالية ضخمة.

ووفقا للصحيفة، فقد قدم مكتب المدعي العام في برلين، التماسا لفتح إجراءات جنائية ضد ألكسندر زفيريف، بسبب مزاعم التسبب في أذى جسدي.

وإذا أدانت المحكمة زفيريف، فسيتعين على، البطل الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، دفع غرامة قدرها 480 ألف يورو.

وتزعم صديقة ألكسندر زفيريف السابقة، أولغا شاريبوفا، أن الرياضي البالغ من العمر 26 عاما، اعتدى عليها خلال بطولة شنغهاي الصينية للتنس عام 2019.

يذكر أن ألكسندر زفيريف يحتل حاليا المرتبة الـ19 في التصنيف العالمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين (ATP).

المصدر: "russian.rt.com"