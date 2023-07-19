رسالة من إنفانتينو قبل انطلاق مونديال السيدات

لا تشهد بطولة كأس العالم للسيدات، التي ستنطلق منافساتها غدا الخميس، طلبا كبيرا على تذاكرها حتى الآن.

ودعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، مشجعي نيوزيلندا، الأربعاء، إلى اغتنام الفرصة وحضور مباريات بطولة كأس العالم للسيدات، قائلا: "رسالتي الوحيدة التي أريد أن أنقلها هنا هي اغتنام الفرصة، والفخر بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وأستراليا".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أوكلاند التي يحتضن ملعبها "إيدن بارك"، افتتاح مونديال السيدات لكرة القدم.

وأكد إنفانتينو أن النيوزيلنديين وكذلك الأستراليين يجب أن يكونوا فخورين باستضافة "ما سيكون أكبر حدث يتم تنظيمه هنا على الإطلاق، وليس على المستوى الرياضي فحسب".

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وتابع إنفانتينو "العالم بأسره يشاهد، وعلينا أن نفخر بذلك".



وقال رئيس الفيفا: "لمن ينتظرون معرفة شعوري اليوم، فإنني أشعر بالإجهاد لأنني وصلت للتو، لكني سعيد للغاية".



ونوه أنه يتطلع إلى مشاهدة أكبر عدد ممكن من المباريات في كأس العالم للسيدات.



وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك بعض القلق بشأن وتيرة مبيعات التذاكر في نيوزيلندا، المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية بين منتخبها والنرويج غدا الخميس.



وبعد ساعات ستقام مواجهة بين منتخبي أستراليا وأيرلندا على ملعب أستراليا في سيدني.



من جانبها، أوضحت فاطمة سامورا الأمين العامة للفيفا، أنه تم بيع 1.34 مليون تذكرة حتى الآن للمباريات التي ستقام في نيوزيلندا وأستراليا حتى 20 أغسطس.



ورغم أنها اعترفت بأن هناك تذاكر متاحة لمعظم المباريات، فإن كأس العالم 2023 تبدو بالفعل "الحدث الرياضي النسائي الأكثر حضورا".



وقالت سامورا خلال المؤتمر الصحفي "إننا في طريقنا للوصول إلى أرقام قياسية. لذا، نعم، تم تلبية توقعاتنا، لكننا نريد أن يتمكن الجميع من مشاهدة الحدث، لأنه تجربة حياتية مميزة بالنسبة للجميع".



ويتوقع الفيفا أن تستقبل الملاعب، 1.5 مليون متفرج، وأكثر من ملياري متابع على مستوى العالم، وهو رقم تاريخي مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة.



ومن ثم فإن إنفانتينو، على الرغم من إقراره بوجود هامش للتحسن، فقد أبرز أنه في هذا التوقيت من الضروري التركيز على ما يعنيه هذا الحدث بالنسبة للمرأة.



وقالت جاين باترسون مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، في وقت سابق من الأسبوع، إن 320 ألف تذكرة بيعت في بلادها حتى الآن.

المصدر: "وكالات"