"يويفا" يدلي ببيان بشأن أداء أندية القرم في روسيا

أدلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ببيان بخصوص أداء أندية القرم في روسيا بحسب ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه على اتصال بالاتحادين الروسي والأوكراني لكرة القدم بشأن هذه المسألة. وإنهم يقيمون الموقف في ضوء قرار منع الأندية التي تتخذ من شبه جزيرة القرم مقرا لها من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الروسي لكرة القدم.

إقرأ المزيد

وفي 6 يونيو الفائت، أصبح معروفا أن سيفاستوبول وروبين ويالطا حصلوا على تراخيص للمشاركة في الدوري الروسي الدرجة الثانية لموسم 2023-2024.

وفي 16 يوليو، لعبت الفرق مبارياتها الأولى في ثالث أقوى دوري روسي، بعد ذلك، تمت المطالبة باستبعاد الاتحاد الروسي من الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

يذكر أنه بموجب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 2014، تلعب أندية القرم في دوري منفصل "بطولة القرم"، ويحظر عليها المشاركة في بطولات الاتحاد الروسي.

المصدر: "ريا نوفوستي"