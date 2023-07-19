ناد إسباني يدعم تركي آل الشيخ بعد خضوعه لعملية جراحية

قام نادي إيخيدو الإسباني بدعم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وعقب مباراة ودية للفريق مع نظيره ألميريا والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 7-0، وضع نادي إيخيدو يافطة على أرض الملعب دعم من خلالها تركي آل الشيخ، كما علق حساب النادي على منصة تويتر: "ستعود أقوى".

بدوره شكر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية نادي إيخيدو على هذا الفعل من خلال صورة للافتة التي كانت في المبارة وعلق:" أشكر نادي إيخيدو على روحهم".

I Thank Club Polideportivo El Ejido for their for spirit🙏🏻❤️ pic.twitter.com/lVGIUBrg6h — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 18, 2023

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وخضع تركي آل الشيخ لعملية جراحية في نيويورك، فجر الأربعاء.

وتعود ملكية نادي ألميريا إلى تركي آل الشيخ منذ أواخر عام 2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الإسباني (لا ليغا)، وتجنب الهبوط للدرجة الثانية خلال الموسم الماضي.

المصدر: "وكالات"