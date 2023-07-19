أول مدربة لفريق محترفين للرجال في إنجلترا تترك منصبها بعد أسبوعين

أعلن مالك نادي فورست غرين الإنجليزي، انتهاء مهمة هانا دينغلي كمدربة للفريق، بعد أيام على توليها المهمة التي أصبحت من خلالها أول امرأة تشرف على تدريب فريق للرجال في عالم المحترفين.

وتولت دينغلي، التي تحمل رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي، المنصب في النادي المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، بشكل مؤقت خلال الشهر الجاري بعد رحيل دنكان فيرغسون.

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ويأتي المدرب الجديد هورسمان قادما من ساوثهامبتون بعدما قاد فريق الرديف، لكن دينغلي ستبقى في منصبها عند خوض مباراتين وديتين ضد فريقي تحت 21 عاما في كوفنتري سيتي وإيفرتون هذا الأسبوع.

وقال ديل فينس مالك فورست غرين: "أنا ممتن لهانا على تولي المسؤولية في النادي خلال عملية اختيار المدرب". وأضاف "رغم أنها لم تحصل على المنصب هذه المرة، فإنها اكتسبت خبرة قيمة وقطعت خطوة مهمة في مشوارها العملي".

وعمل هورسمان أيضا في تدريب الفريق الأول لساوثهامبتون أثناء تولي روبن سيليس المنصب، وقال فينس إن اختياره جاء من بين 100 متقدم للوظيفة. وأضاف: "نحن سعداء بانضمام ديفيد لنا كمدرب للفريق الأول حيث يحمل خبرة كبيرة وأسلوبا حديثا في التدريب يتناسب معنا".

وانضمت دينغلي إلى نادي فورست غرين للمرة الأولى خلال عام 2019 لتتولى مسؤولية الأكاديمية، ولتصبح أول امرأة تدير أكاديمية في نادي إنجليزي محترف، وفي 2021 أطلقت دينغلي أيضا أكاديمية الفتيات التابعة للنادي.

وخلال مقابلة سابقة لها، قالت دينغلي إنها تأمل في أن يشجع كسرها للحواجز النمطية التي تلاحق النساء في عالم كرة القدم، المزيد من السيدات ليشاركن في التدريب وأدوار مختلفة أخرى تتعلق باللعبة.

المصدر: "وكالات"